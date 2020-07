Finti tecnici al Villaggio degli Sposi 82enne si insospettisce, truffatori in fuga (Di sabato 4 luglio 2020) Nella mattinata di venerdì 3 luglio nella zona del Villaggio degli Sposi due uomini, spacciandosi per impiegati del Comune, hanno cercato di entrare nell’abitazione di una persona anziana di 82 anni, affermando che dovevano controllare l’impianto idrico. Leggi su ecodibergamo

Nella mattinata di venerdì 3 luglio nella zona del Villaggio degli Sposi due uomini, spacciandosi per impiegati del Comune, hanno cercato di entrare nell'abitazione di una persona anziana di 82 anni, ...