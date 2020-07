Esonero in Serie A, trema la panchina di una big (Di sabato 4 luglio 2020) Esonero in Serie A, rischia di cadere una testa importante in questo rush finale. trema fortemente, infatti, la panchina di una big. Decisiva questa settimana: senza risultati, potrebbe esserci il ribaltone. Dentro Ralf Rangnick e fuori Stefano Pioli. Da subito. A riferirlo è Il Giornale oggi in edicola. Secondo il quotidiano, infatti, potrebbe esserci un … L'articolo Esonero in Serie A, trema la panchina di una big proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

