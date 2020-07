Era Alessandro Berti in Distretto di Polizia: oggi a 48 anni è un famoso conduttore [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) In Distretto di Polizia interpretava l’ispettore capo della scientifica Alessandro Berti: è Enrico Silvestrin. Nella fiction di canale 5, Silvestrin vestiva i panni di un ispettore innamorato di Irene Valli; per lei arriva a lasciare anche la fidanzata storica. Il suo personaggio è caratterizzato da un’infanzia difficile: la separazione dei genitori lo ha profondamente colpito. Il suo percorso, dopo grandi avventure, si interrompe con la morte della sua amata. Enrico Silvestrin: il primo VJ italiano di MTV a Londra Enrico Silvestrin vanta un curriculum interessantissimo, la sua storia televisiva inizia da MTV: è infatti il primo vj italiano dell’emittente. Lavorava nella coloratissima Camden Town, ma poi è tornato in Italia per alcuni prestigiosi progetti. E’ stato protagonista sul grande schermo con Ricordati di Me di Muccino e In che ... Leggi su velvetgossip

