Buffon da record, il portiere della Juventus stacca Maldini e diventa il calciatore con più presenze in A (Di sabato 4 luglio 2020) record di presenze in Serie A per Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha superato Paolo Maldini. ROMA – record di presenze in Serie A per Gigi Buffon. Con la presenza contro il Torino, il portiere della Juventus ha superato Paolo Maldini nella classifica all-time diventando il giocatore con più partite giocate nel massimo campionato. Un record che non sarà semplice da battere in futuro visto che il cammino è iniziato nel 1995 e, escluso l’unico anno di Serie B giocato con la Juventus, ha sempre disputato il massimo campionato. E la decisione da parte di Sarri di realizzare questo record in una sfida speciale come il derby contro il Torino è ancora più romantica. E le presenze aumenteranno 648 partite destinate ad aumentare. Il rinnovo con la Juventus fino al 2021 consentirà a Buffon di consolidare questi numeri. Si ... Leggi su newsmondo

FBiasin : #Buffon avrà certamente 38384 difetti, ma attaccarlo nel giorno delle 648 presenze in A perché 'non si merita il re… - SkySport : BUFFON SUPERA MALDINI È il giocatore con più presenze in Serie A ? Presenze: 6??4??8?? ?? Con la maglia della Juve:… - Sport_Mediaset : .@gianluigibuffon leggenda: è il giocatore con più presenze in Serie A ?? ?? - SHINOBI091321 : RT @SkySport: BUFFON SUPERA MALDINI È il giocatore con più presenze in Serie A ? Presenze: 6??4??8?? ?? Con la maglia della Juve: 4??8??0??… - MariottiGiorgio : RT @FBiasin: #Buffon avrà certamente 38384 difetti, ma attaccarlo nel giorno delle 648 presenze in A perché 'non si merita il record!' sign… -