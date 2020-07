"Bla, bla, bla". Conte stufo degli attacchi reagisce così: lo sfogo del premier (Di sabato 4 luglio 2020) Giuseppe Conte prova a scrollarsi di dosso l'etichetta di "attendista" e rilancia la riforma del fisco. Il premier ha diversi sassolini nelle scarpe, alcuni dei quali inizia a toglierseli dal palco del Congresso confederale della Uil. Non è una scelta casuale, perché in prima fila ci sono i segretari delle tre principali sigle sindacali, oltre al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Quello alle spalle è un ventennio perduto, per questo stiamo provvedendo a invertire la tendenza che ci vede assolutamente fragili e incapaci nella spesa per gli investimenti". Il primo colpo è andato, tirando dentro tutti: dal centrodestra al centrosinistra, a Matteo Renzi e il Pd. In fondo c'erano loro al governo. Il presidente del Consiglio si presenta preparato all'appuntamento, dopo una attenta lettura di social, giornali e siti. Dove il mood è quasi ... Leggi su iltempo

TizianaFerrario : rinviare a settembre la discussione sul Mes è infantile,un lusso che non possiamo permetterci.Continuare a fare gio… - tempoweb : 'Bla, bla, bla' #Conte stufo degli attacchi reagisce così: lo sfogo del premier - marino29b : RT @Giusylo3: @erretti42 Vorrei comunicare a Calenda, che Dirigenti scolastici, insegnanti e il personale ATA in questo periodo stanno lavo… - MarySpes : RT @CesareOrtis: La vergognosa fine dei soldi IN PRESTITO POI del #decretoLiquidità: nessuna #Banca li sta erogando regolarmente [#Quaquara… - AndryX1710 : Ovviamente nessuna penalità per Hamilton. Domani devono farlo vincere perforza per inginocchiarsi e fare un bel dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Bla bla Governo, Conte: “Un chiacchiericcio e un bla bla costante ci descrivono come attendisti Il Fatto Quotidiano Semplificazioni e fisco. Tentativi di ripartenza

Il premier non ci sta alle critiche, risponde con durezza non consueta per i suoi solitamente miti toni: “C’è un chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante e continuo che spesso affiora sulle ...

Conte stufo degli attacchi: il governo non è attendista. E rilancia la riforma del fisco

Giuseppe Conte prova a scrollarsi di dosso l'etichetta di "attendista" e rilancia la riforma del fisco. Il premier ha diversi sassolini nelle scarpe, alcuni dei quali inizia a toglierseli dal palco de ...

Il premier non ci sta alle critiche, risponde con durezza non consueta per i suoi solitamente miti toni: “C’è un chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante e continuo che spesso affiora sulle ...Giuseppe Conte prova a scrollarsi di dosso l'etichetta di "attendista" e rilancia la riforma del fisco. Il premier ha diversi sassolini nelle scarpe, alcuni dei quali inizia a toglierseli dal palco de ...