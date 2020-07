Al Bano prepara un funerale ma non è il suo: choc a La Vita In Diretta Estate (Di sabato 4 luglio 2020) Al Bano prepara un funerale e lo fa con tutte le accortezze del caso. La rivelazione, giunta nello stupore più totale, è stata riservata alla puntata del venerdì di La Vita In Diretta Estate, sotto la conduzione di Andrea Delogu e Marcello Masi. L'artista di Cellino San Marco è intervenuto per parlare del concerto tenuto al Policlinico di Bari e dedicato a tutti gli operatori sanitari che stanno lottando contro il Coronavirus, lasciando andare a qualche dichiarazione di troppo che ha fatto calare il gelo in studio. "Sto preparando il funerale, ho già comprato una bara nella quale scriverò la data di nascita e la data di morte. Questo è il funerale del Covid". Le esequie da preparare sono quindi quelle per il Covid, patogeno che ha messo in ginocchio tutta l'Italia e anche la sua Tenuta, che ha dovuto chiudere a causa delle ... Leggi su optimagazine

tempoweb : Al Bano prepara il funerale. Imbarazzo totale a La Vita in Diretta Estate #albano #covid #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano prepara Al Bano prepara il funerale. Imbarazzo totale a La Vita in Diretta Estate Il Tempo Al Bano, funerale al Covid: "Ho preparato la bara..."

Il Covid è scomparso o, per dirla nel modo tanto caro agli utenti social: "Non ce n'è Coviddi". La risposta della signora di Mondello alla giornalista di Live - Non è la d'Urso che le chiedeva se non ...

"La vita in diretta", le parole di Al Bano preoccupano i conduttori del programma

Non le manda di certo a dire il famoso leone di Cellino San Marco; si parla del cantante più apprezzato di tutta la Puglia, ovvero Al Bano, ex marito di Romina Power e di Loredana Lecciso. Nonostante ...

Il Covid è scomparso o, per dirla nel modo tanto caro agli utenti social: "Non ce n'è Coviddi". La risposta della signora di Mondello alla giornalista di Live - Non è la d'Urso che le chiedeva se non ...Non le manda di certo a dire il famoso leone di Cellino San Marco; si parla del cantante più apprezzato di tutta la Puglia, ovvero Al Bano, ex marito di Romina Power e di Loredana Lecciso. Nonostante ...