A Terrasini scoppia l’amore, a cala Rossa mare d’incanto (Di sabato 4 luglio 2020) Terrasini, in provincia di Palermo, è ormai la città dell’amore. Rossa il nome della sua cala. Una città viva, pronta per accogliere i visitatori. Terrasini piccolo centro nella Città Metropolitana di Palermo, supera le aspettative di attrazione di tutto il Golfo di Castellammare. A Terrasini una bella vista sul mare, dei buoni servizi e qualcosa che lasci nella mente del turista un’esperienza indimenticabile. Anche un luogo in cui è obbligatorio baciarsi. L’amministrazione di Terrasini, su iniziativa del sindaco Giosuè Maniaci e dell’Assessore al Turismo Vincenzo Cusumano, ha ideato una strategia di marketing perfetta. Il logo di Terrasini è un cuore di colore rosso, simbolo che rappresenta il sentimento più bello che possa esistere: l’amore. Tra le particolarità del logo, si ritrova la ... Leggi su direttasicilia

