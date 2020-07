Ascolti TV | Giovedì 2 luglio 2020. Temptation Island parte forte (21.6%). Chernobyl chiude al 5.5.%, super flop per The Royals (0.1%) (Di venerdì 3 luglio 2020) Filippo Bisciglia Su Rai1 la replica di Che Dio ci Aiuti 5 - in onda dalle 21.37 alle 24.42 – ha conquistato 1.860.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island – in onda dalle 21.23 alle 24.40 – ha raccolto davanti al video 3.698.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 954.000 spettatori pari al 4.4% di share e NCIS New Orleans 800.000 (4.3%). Su Italia 1 The Fast and the Furious: Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di 873.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Ogni cosa è illuminata ha raccolto davanti al video 720.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 La Casa Stregata totalizza un a.m. di 767.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 l’ultima puntata di Chernobyl ha registrato 1.178.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Vacanza ... Leggi su davidemaggio

