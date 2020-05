Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 9 MAGGIOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È RALLENTATO NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI. SULLA A12– TARQUINIA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 27+500 TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE! PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL2– SULMONA CIRCONE RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A LUNGHEZZA; I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTI. DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA DIRAMAZIONESUD SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINO AL 19 MAGGIO, DUNQUE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN ...