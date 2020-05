Ue, Sassoli “Dobbiamo camminare insieme e piu' spediti” (Di sabato 9 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Mai quanto in questo momento risuonano attuali le parole con cui Robert Schuman ha aperto la sua dichiarazione il 9 maggio di 70 anni fa. Solidarieta', uguaglianza, condizioni uguali per tutti, sono le parole che ripete nel suo intervento gettando le basi per la costruzione della futura Unione europea”. Cosi' il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Schuman. “L'unica cosa che potra' salvarci e permettere di risollevare le nostre economie e proteggere i nostri cittadini e' la consapevolezza che dobbiamo camminare insieme, piu' spediti rispetto al passato. Ma senza una risposta comune nessuno potra' risollevarsi. Dovremo essere capaci di mobilitare una grande quantita' di risorse in grado di far ripartire velocemente un'economia completamente bloccata. E dovremo farlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Mai quanto in questo momento risuonano attuali le parole con cui Robert Schuman ha aperto la sua dichiarazione il 9 maggio di 70 anni fa. Solidarieta', uguaglianza, condizioni uguali per tutti, sono le parole che ripete nel suo intervento gettando le basi per la costruzione della futura Unione europea”. Cosi' il Presidente del Parlamento europeo, David, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Schuman. “L'unica cosa che potra' salvarci e permettere di risollevare le nostre economie e proteggere i nostri cittadini e' la consapevolezza che dobbiamo, piu' spediti rispetto al passato. Ma senza una risposta comune nessuno potra' risollevarsi. Dovremo essere capaci di mobilitare una grande quantita' di risorse in grado di far ripartire velocemente un'economia completamente bloccata. E dovremo farlo ...

