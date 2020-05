Roberto Benigni: quella volta che prese in braccio Enrico Berlinguer (VIDEO) (Di sabato 9 maggio 2020) Roberto Benigni è celebre per la sua irruenza sul palco, una volta riuscì a convincere Enrico Berlinguer a farsi prendere in braccio: ecco il VIDEO. Roberto Benigni ed Enrico Berlinguer furono protagonisti di un piccolo evento che in qualche modo cambiò la percezione del cittadino verso i leader politici: durante un comizio l'attore toscano prese in braccio il segretario del Partito Comunista Italiano, come potete vedere nel VIDEO qui sopra. Era il 16 giugno del 1983 ed il Partito Comunista Italiano aveva organizzato un piccolo comizio sulla terrazza del Pincio a Roma. Si era alla vigilia di elezioni politiche importanti, sul palco doveva salire il segretario del Partito, l'indimenticato Enrico Berlinguer. Prima di lui il pubblico fu intrattenuto da Roberto Benigni, protagonista nel 1977 del ... Leggi su movieplayer Incidente Nicoletta Braschi - come sta la moglie di Roberto Benigni

Nel 2012 Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, ha avuto un incidente di cui oggi porta le cicatrici, come sta l’attrice. Gli amanti del cinema sicuramente conosceranno il lavoro svolto in ...

Nel 2012 Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, ha avuto un incidente di cui oggi porta le cicatrici, come sta l'attrice. Gli amanti del cinema sicuramente conosceranno il lavoro svolto in ...