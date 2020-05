Nella crisi diseguale che ci attraversa (Di sabato 9 maggio 2020) Siamo soggettività in relazione, per cui il nostro sguardo, anche quando costretto a riflettere soprattutto su di sé come nell’inedita condizione di confinamento domestico in cui la pandemia ci ha precipitato per due mesi, non può non allungarsi sulle vite degli altri. Mentre, come mi ha insegnato la pratica femminista, parto dalla mia esperienza, provo anche a segnalare i punti nodali che sono emersi con prepotenza dalla crisi epidemica che ha messo a nudo, soprattutto per almeno tre o quattro … Continua L'articolo Nella crisi diseguale che ci attraversa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Le ultime parole dell’imprenditore suicida a Napoli ai suoi dipendenti “vedrete ce la faremo a superare questa crisi” - poi il buio - nella sua lettera d’addio ha chiesto scusa alla figlia

Suicida nella sua azienda a Napoli - le ultime parole ai colleghi : «Vedrete che ce la faremo a superare questa crisi»

Antonio è morto - si è impiccato nella sua fabbrica : era in crisi per il lockdown (Di sabato 9 maggio 2020) Siamo soggettività in relazione, per cui il nostro sguardo, anche quando costretto a riflettere soprattutto su di sé come nell’inedita condizione di confinamento domestico in cui la pandemia ci ha precipitato per due mesi, non può non allungarsi sulle vite degli altri. Mentre, come mi ha insegnato la pratica femminista, parto dalla mia esperienza, provo anche a segnalare i punti nodali che sono emersi con prepotenza dallaepidemica che ha messo a nudo, soprattutto per almeno tre o quattro … Continua L'articoloche ciproviene da il manifesto.

EnricoLetta : Nella crisi abbiamo scoperto che, a causa del distanziamento, i dibattiti tv basati sui ragionamenti, sull’ascoltar… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio apre l’evento @EuropeanUni #SOUCOVID19. 'Italia e UE in prima linea nella risposta comune all’epi… - Pontifex_it : Nella crisi attuale abbiamo bisogno di un giornalismo libero al servizio di tutte le persone, specialmente di quell… - prioritalia : 'Se prima di questa crisi i processi per la #trasformazionedigitale non venivano percepiti come una #priorità, ad o… - giparri : accetterò di andarci solo quando avrò un lavoro e successo nella vita da potergli sbattere in faccia ma data questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella crisi Nella crisi diseguale che ci attraversa | il manifesto Il Manifesto Covid, impennata di contagi ad Ariano e De Luca valuta nuove restrizioni

L'impennata di contagi da coronavirus registrata ad Ariano Irpino, proprio nel momento in cui nella Regione Campania si va assestando in basso il dato relativo alla diffusione del virus, è finita al c ...

Coronavirus, il dossier: “Nella Fase 2 le mafie puntano su turismo e ristorazione. Aziende pulite sono esposte a usura e riciclaggio”

Il dossier: “Clan puntano ristoranti e hotel” – A leggere il dossier i clan si muoveranno in modo parallelo su due linee direttrici: da una parte puntano a inserirsi negli appalti della crisi sanitari ...

L'impennata di contagi da coronavirus registrata ad Ariano Irpino, proprio nel momento in cui nella Regione Campania si va assestando in basso il dato relativo alla diffusione del virus, è finita al c ...Il dossier: “Clan puntano ristoranti e hotel” – A leggere il dossier i clan si muoveranno in modo parallelo su due linee direttrici: da una parte puntano a inserirsi negli appalti della crisi sanitari ...