Mille euro subito con un clic, ma in Abruzzo non s’è visto nulla. Dopo oltre un mese dalla legge voluta dal governatore Marsilio degli aiuti promessi non c’è traccia (Di sabato 9 maggio 2020) Promesse da marinaio in Regione Abruzzo e non basta la stiva di un bastimento a contenere il carico di quelle non ancora mantenute, in queste emergenza sanitaria, dal presidente sovranista Marco Marsilio. I “Mille euro subito” promessi con “un click” per molte famiglie abruzzesi in difficoltà restano ancora un miraggio, come conferma anche la pagina, non più disponibile, del sito ufficiale della Regione che sul motore di ricerca Google annunciava i primi bonifici. E nei meandri del web sembrano smarriti anche i milioni di euro di aiuti annunciati per le aziende. “Enorme ritardo sull’erogazione dei Mille euro a famiglia che tutto il Centrodestra ha annunciato in pompa magna – sottolinea il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5S) – La richiesta per ottenere i fondi era aperta alle famiglie con figli a ... Leggi su lanotiziagiornale "I ventilatori polmonari meccanici? Prodotti in serie a meno di mille euro"

Professionisti - Regione paga bonus mille euro : gli elenchi

