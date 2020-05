Manolas | Demme | Insigne | il “ricomincio da tre” di Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 maggio 2020) Prepararsi alla possibile ripresa, attrezzarsi per la prossima stagione: le partite non si giocano, ma il calcio non è fermo. Non sarebbe possibile, nessuno potrebbe permettersi un ritardo nei confronti delle rivali, che sia nella condizione atletica o sul mercato. Il Napoli in questo senso non fa eccezione e come tutti gli altri club della Serie A è ormai pronto a riaprire le porte del centro sportivo di Castel Volturno per permettere ai giocatori di allenarsi individualmente, in attesa che il Governo possa autorizzare sedute collettive. Quale che sarà la decisione finale sulla stagione attuale, l’impressione è che il futuro sia abbastanza chiaro per Gennaro. Aurelio De Laurentiis ha apprezzato la svolta che l’allenatore è riuscito a realizzare nel periodo precedente alla sospensione del campionato e vuole dargli la ...