Luciana Martinelli | si è buttata nel Tevere o è stata spinta?

Leggi su aciclico

(Di sabato 9 maggio 2020) “L’ho sentita qualche giorno prima che si allontanasse da casa. Mi ha scritto che si sentiva oppressa, per via del divieto di uscire di casa imposto dal governo per via dell’emergenza Coronavirus. Era provata dalla quarantena, certo, ma non ho idea di quello che le sia successo. Spero che si faccia presto chiarezza”. A parlare con Giallo è un amico di, 26 anni, la giovane insegnante di lingue scomparsa la notte tra il 3 e il 4 aprile dalla sua casa di Roma. Purtroppo, il 19 aprile scorso, dopo due settimane dal suo allontanamento, il suo corpo è stato ritrovato nelle acque del. Il decesso di questa ragazza è avvolto dal mistero: sono molti, infatti, i particolari che non tornano in questa vicenda. Prima di vederli insieme, facciamo un passo indietro.era una grande amante degli animali e aveva seguito con ...