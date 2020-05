Letizia di Spagna impeccabile vicino a Felipe | oggi uniti più che mai

Leggi su dilei

(Di sabato 9 maggio 2020) Seconda uscita pubblica perdiVI, che per quasi un mese hanno continuato a esercitare le loro funzioni da Palazzo Zarzuela, tra telefonate e videochiamate dai loro uffici. Dopo aver visitato il Centro di emergenza di Madrid, con lo scopo di rendere omaggio tutte le istituzioni del servizio di emergenza spagnolo, i Reali hanno voluto recarsi al centro di controllo del sistema elettrico di Red Eléctrica di, che ovviamente sono arrivati ​​protetti con mascherine e guanti, hanno visitato la struttura, e sono apparsi tranquilli e a proprio agio,e complici. Anche questa voltaha voluto sottolineare l'”operazione esemplare” dell’azienda in queste settimane così complicate per il paese: al suo fianco la moglieche, come nella scorsa visita istituzionale, ha voluto mostrare alla ...