I Cinque stelle come i viceré (tranne le virtù) (Di sabato 9 maggio 2020) La storia dei Cinque stelle è costellata di sorelle dei cognati e amici delle fidanzate saliti ai vertici dell’amministrazione pubblica. Il penultimo era stato Carmine America, ex compagno di banco di Luigi Di Maio al liceo di Pomigliano, e da Di Maio gratificato di un posto nel cda di Leonardo, ex Finmeccanica. L’ultimo invece è Massimiliano Gattoni, noto per essere stato il capo della segreteria di Danilo Toninelli al ministero dei Trasporti. Da ministro, Toninelli investì Massimo Simonini della carica di amministratore delegato di Anas, e adesso Simonini assume Gattoni, in una spettacolare chiusura del cerchio. Il nostro Gattoni sarà alla direzione dell’Information and Communication Technologies, così detto un ruolo altisonante con adeguato reddito: circa 250 mila euro l’anno.Niente di strano. Lo fanno tutti e sono i prezzi ... Leggi su huffingtonpost Conte e Cinque Stelle bocciano il Mes. “Resta uno strumento inadeguato per rispondere all’emergenza. Serve il Recovery Fund”

La Lega è in affanno. Dai Cinque Stelle a Fratelli d’Italia. Ecco chi ruba voti al partito di Salvini

