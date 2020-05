FCA - Limpianto di Melfi tornerà alla piena operatività dal 21 maggio

(Di sabato 9 maggio 2020) Lo stabilimento didel gruppo FCA torneràoperatività a partire dal 21prossimo. Ad annunciarlo sono state le organizzazioni sindacali Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf al termine di una conference call con la direzione aziendale, durante la quale è stata comunicata la totale ripresa delle produzioni dell'impianto lucano e il ritorno ai tre turni lavorativi da lunedì a venerdì.Impianto già riaperto. I cancelli della fabbrica sono stati già riaperti il 27 aprile scorso, con il richiamo di un primo contingente degli oltre 7 mila dipendenti. A, dove le attività di ricerca e sviluppo legate ai collaudi e al cosiddetto pilotino non si sono fermate neanche durante il lockdown, sono rientrati 750 dipendenti al giorno, che dal 27 al 30 aprile, hanno "liberato" la catena di produzione dalle circa 600 vetture non ...

