Fase 2, allerta weekend per le gite fuori porta: i controlli e i divieti (Di sabato 9 maggio 2020) Fase 2, allerta weekend per le gite fuori porta: i controlli e i divieti Siamo nel primo weekend di Fase 2, come è facile immaginare, dopo 2 mesi di lockdown, la voglia di uscire è tanta e – complice il bel tempo – la tentazione di una gita in montagna o un bagno al mare è molto forte. E proprio da queste considerazioni nascono i timori de Viminale: spiagge, ville, seconde case e località di villeggiatura potrebbero essere prese d’assalto in queste ore. Il ministero dell’Interno ha deciso di potenziare i controlli anti-assembramento: spiagge, parchi, laghi, fiumi, località turistiche e abituali luoghi di ritrovo diventano sorvegliati speciali. Le verifiche saranno meno intense sui mezzi pubblici, in modo da concentrare le forze in ingresso e in uscita dalle città e nelle zone di villeggiatura, così come lungo le ... Leggi su tpi Roma - allerta per il primo weekend della Fase 2. Folla ai Navigli - l'ultimatum di Sala : li chiudo

Roma - allerta per il primo weekend della Fase 2 : spiagge e movida - controlli potenziati

Coronavirus - l’Italia si prepara alla fase 2 : saranno 3 gli indicatori di allerta (Di sabato 9 maggio 2020)2,per le: ie iSiamo nel primodi2, come è facile immaginare, dopo 2 mesi di lockdown, la voglia di uscire è tanta e – complice il bel tempo – la tentazione di una gita in montagna o un bagno al mare è molto forte. E proprio da queste considerazioni nascono i timori de Viminale: spiagge, ville, seconde case e località di villeggiatura potrebbero essere prese d’assalto in queste ore. Il ministero dell’Interno ha deciso di potenziare ianti-assembramento: spiagge, parchi, laghi, fiumi, località turistiche e abituali luoghi di ritrovo diventano sorvegliati speciali. Le verifiche saranno meno intense sui mezzi pubblici, in modo da concentrare le forze in ingresso e in uscita dalle città e nelle zone di villeggiatura, così come lungo le ...

bnotizie : Roma | allerta per il primo weekend della Fase 2 Folla ai Navigli | l` ultimatum di Sala | - infoitinterno : Coronavirus, 'Fase 2' in Piemonte: tre livelli di monitoraggio e allerta - novasocialnews : Fase 2, allerta weekend: più controlli nei parchi e al mare - venti4ore : Fase 2 allerta weekend ù controlli nei parchi mare - EcomobileNews : Conclusa con successo la fase sperimentale, #eCallPrivato, servizio tecnologico di #allerta per garantire un… -