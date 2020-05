F1, Mondiale 2020 su nuovi circuiti? Imola, Mugello e Hockenheim sognano in grande (Di sabato 9 maggio 2020) Il Mondiale F1 non è ancora incominciato a causa della pandemia, si spera in una ripartenza nel weekend del 3-5 luglio in Austria ma non ci sono ancora certezza. Chase Carey, Presidente di Liberty Media, ha più volte dichiarato che sta studiando un calendario di 15-18 gare: tra luglio e settembre in Europa, poi si andrà in America e in Asia, grande chiusura tra novembre e dicembre in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Ieri Carey si è dichiarato ottimista sulla ripartenza in una teleconferenza con gli analisti e ha poi pronunciato una frase che sta facendo sognare diversi circuiti: “Stiamo discutendo con tutti i nostri promotori, ma anche con alcune piste che non sono attualmente nel nostro calendario 2020 per assicurarci tutte le opzioni possibili”. Quali sarebbero queste piste non previste in calendario? La mente va subito a Imola (servono ... Leggi su oasport F1 - Chase Carey avverte : “Esiste la possibilità di cancellare il Mondiale 2020”

Giro d'Italia 2020 - le date possono cambiare? Mauro Vegni : "Calendario non scolpito nella pietra. Se il Mondiale salta…"

