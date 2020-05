Coronavirus a Bari, sono 153 i positivi, i quartieri più colpiti sono Carrassi, Libertà e San Paolo (Di sabato 9 maggio 2020) Un dato che in molti a Bari attendevano. Sapere la mappa esatta dei contagi in città. La prefettura di Bari ha reso noto che il numero totale delle persone positive a Bari è di 153 di queste persone 52 sono in isolamento. Secondo sempre i dati della prefettura il quartiere più colpito è Carrassi dove sono state 21 le persone positive al Covid-19, 5 sono in isolamento. Sempre 21 sono i casi accertati a San Girolamo con 4 in isolamento, ma in questo cantiere vi è stato il focolaio della Villa Giovanna che ha fatto salire il numero delle persone contagiate. Il Quartiere popoloso del Libertà ha 19 casi accertati con 8 in isolamento, Carbonara invece 12 con 5 in isolamento. A Japigia sono sei i casi accertati con 3 persone in isolamento, anche a Madonnella sono sei casi ma con una sola persona in isolamento. 2 i casi a Bari ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari Decaro : “ho deciso di dare 1500 euro a fondo perduto ai commercianti e sono disposto a chiudere strade per far mettere più tavolini”

