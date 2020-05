Brasile | il Movimento senza terra ci ricorda che non si può parlare di solidarietà solo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) In questi tempi di crisi sanitaria ed economica, il posto dell’umano assume un’altra dimensione. “Solidarietà”, “resilienza”, “prendersi cura dell’altro”: queste parole sono oggi sulla bocca di tutti, compresi quelli che, qualche mese fa, privilegiavano ancora lo sviluppo personale più che quello collettivo. Se la perdita di persone care e la preoccupazione per la propria sopravvivenza sono traumi abbastanza forti da renderci consapevoli del legame costante che ci collega alla collettività, questa solidarietà non può essere invocatain tempi di crisi, come quelli che chiedono ora l’intervento statale per rispondere a problemi economici. Questa crisi deve interrogarci profondamente sul nostro rapporto al collettivo, sia a livello di politiche pubbliche e di servizi pubblici, sia a livello ...