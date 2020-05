Aise | un successo di competenza e dedizione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) La liberazione di Silvia Romano è undell’, il nostro servizio segreto per la sicurezza esterna, condotto nel silenzio, con grande professionalità e anche, lo ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “con sprezzo del pericolo”. Riportando a casa Silvia, dopo 18 mesi, la nostra intelligence si conferma patrimonio di. In un’operazione tutta basata sulla cosiddetta humint, cioè il reperimento delle informazioni sul campo da fonti umane, su un terreno in cui l’apporto della tecnologia è stato importante ma, ultimativamente, non decisivo. Mentre lo è stato lo scambio informativo con i servizi segreti della Turchia, servizi collegati, come si dice, cioè di un Paese alleato nella NATO.“Intellego ac tueor” è il motto dell’, ...