Povia e la frase sul gay mancato: ‘Sono andati nel panico, non mi inviteranno più’ (Di venerdì 8 maggio 2020) “Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato” con questa frase detta mercoledì 6 maggio in diretta a Vieni da me, il cantante Giuseppe Povia è riuscito a scatenare mille polemiche. D’altronde Povia non è nuovo a creare focolai di critiche per esternazioni discutibili. Non solo, il giorno dopo ha pubblicato su Instagram addirittua una canzone che ironizza sull’accaduto. Quando ancora la polemica non si è spenta pubblica poi la sua intervista per intero con un messaggio “Persona aperta e sincera e poi dopo hanno tentato di farmi passare per scemo“. Infine la constatazione “Sono andati in panico perchè ho detto ‘#SonoUnGaymancato perchè amo le pulizie’. Battuta innocua e in buonafede. Il 90% dei messaggi su web sono in mia difesa infatti (Grazie). Ora però per sta stupidata non mi ... Leggi su tvzap.kataweb "Sono un gay mancato" - web in rivolta per la frase choc di Povia in tv

GioviTomasello : Poveri i miei conquilini di #Roma. Non sapevano di vivere con un '#gay' mancato. O almeno è quello che pensa… - infoitcultura : 'Sono un gay mancato', la frase di Povia indigna il web: pioggia di critiche in diretta tv - Pippo44485477 : Povia, la frase choc in diretta a Vieni da me. Ospiti furiosi e rivolta in studio, Caterina Balivo allibita: «Hai d… - francobus100 : 'Sono un gay mancato', web in rivolta per la frase choc di Povia in tv - bcksbrns : RT @irydescentx: Povia ha veramente detto in diretta 'mi piacciono le pulizie, sono un gay mancato' pazzesco come in una frase sia riuscito… -