Portiere | l’evoluzione di un ruolo chiave | da estremo difensore a regista difensivo | ecco

(Di venerdì 8 maggio 2020) Bruno Pizzul ha passato tutta una vita a misurare le parole. Eppure, in quell’8 aprile del 1998, anche lui è rimasto spiazzato. “È stato furbo Weah che si è aiutato con una spintarella – dice a Paolo Negro nel dopopartita – ma siete stati un po’ polli anche voi, eravate in quatto contro uno”. Perché se il Milan è riuscito a battere la Lazio nella finale di andata di Coppa Italia, il merito è soprattutto di Sebastiano Rossi. Ilrossonero ha compiuto almeno tre parate decisive e poi, al 90’, ha trasformato un rilancio con i piedi in un assist capace di tagliare fuori tutta la retroguardia biancoceleste e pescare George Weah. Solo che l’idea che un pallone potesse viaggiare da porta a porta trasformandosi in una minaccia era visto ancora come qualcosa di piuttosto singolare. Perché ...