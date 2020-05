Plasma iperimmune | la cura sbarca al Moscati di Avellino

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laalal “” di. Un primo trattamento è stato attuato presso alla Palazzina Covid è stato applicato questa nuova metodologia al centro del dibattito nazionale ad un paziente ricoverato in Terapia Intensiva. Per lui ieri l’ultima delle tre dosi previste nell’ambito di questa nuova azione di contrasto alle polmoniti da Covid-19. Un lavoro che è statoto dall’equipe del Direttore dell’Unità di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Città Ospedaliera Silvestro Volpe e da Nicola Acone. Ora bisognerà attendere gli effetti e anche lo studio di un protocollo più stringente. Si tratta comunque di una sperimentazione che potrebbe anche essere estesa ad altri pazienti nelle stesse condizioni. L'articolo...

“Regione Liguria è pronta ad attivare la banca regionale per la conservazione del plasma iperimmune per poter trattare i pazienti, come sta avvenendo in un ospedale della Lombardia”. Lo ha dichiarato ...Al donatore che risulterà portatore ad alto titolo di anticorpi specifici per SARS-CoV-2, verrà chiesto di donare periodicamente plasma, ricontrollando nel tempo la concentrazione degli anticorpi stes ...