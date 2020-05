NASCAR, Matt Kenseth rientra nelle Cup Series a 48 anni! (Di venerdì 8 maggio 2020) Matt Kenseth è il nuovo volto del Chip Ganassi Racing a partire dall’evento del 17 maggio in programma al Darlington Raceway. Il 48enne nativo del Wisconsin torna nelle NASCAR Cup Series in sostituzione di Kyle Larson a bordo della Chevrolet Camaro #42. L’arrivo di Kenseth al Chip Ganassi Racing è una vera e propria sorpresa, visto che il campione 2003 delle Cup Series si era ufficialmente ritirato dalle corse al termine della stagione 2017. Bisogna però sottolineare che per l’americano non si tratta del primo ritorno nella categoria. Il vincitore di due Daytona 500 ha infatti collaborato per 15 gare con il Roush Fenway Racing nel corso del campionato 2018. Il nuovo alfiere del Chip Ganassi Racing farà coppia con l’esperto Kurt Busch e avrà la possibilità di contendere, grazie ad una deroga della NASCAR, il titolo 2020. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 maggio 2020)è il nuovo volto del Chip Ganassi Racing a partire dall’evento del 17 maggio in programma al Darlington Raceway. Il 48enne nativo del Wisconsin tornaCupin sostituzione di Kyle Larson a bordo della Chevrolet Camaro #42. L’arrivo dial Chip Ganassi Racing è una vera e propria sorpresa, visto che il campione 2003 delle Cupsi era ufficialmente ritirato dalle corse al termine della stagione 2017. Bisogna però sottolineare che per l’americano non si tratta del primo ritorno nella categoria. Il vincitore di due Daytona 500 ha infatti collaborato per 15 gare con il Roush Fenway Racing nel corso del campionato 2018. Il nuovo alfiere del Chip Ganassi Racing farà coppia con l’esperto Kurt Busch e avrà la possibilità di contendere, grazie ad una deroga della, il titolo 2020. ...

Newman torna in pista a Darlington

