Milano: moto contro camion, grave un uomo di 66 anni (Di venerdì 8 maggio 2020) Pericoloso incidente Giovedì mattina a Milano dove un uomo di 66 anni al comando della sua Yamaha MT09 si è scontrato con un camion finendo sbalzato sulla carreggiata opposta. Le sue condizioni sembrano gravi soprattutto a causa del forte trauma cranico. La dinamica dell’incidente pare essere quella che il camion per evitare la macchina che lo precedeva che aveva rallentato, ha sterzato improvvisamente, impattando con la moto. Il motociclista avrebbe perso così il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato nell’altra corsia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, l’auto medica e un ambulanza, che ha trasportato il ferito al Niguarda in codice rosso. L’uomo attualmente è in prognosi riservata. L'articolo Milano: moto contro camion, grave un uomo di 66 anni proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Milano - incidente di moto in tangenziale : morta 29enne - ferito il marito

Terremoto Pavia - avvertito anche a Milano : epicentro e magnitudo

