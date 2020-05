Mes “light” | lettera della Commissione Ue all’Eurogruppo

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 8 maggio 2020) Mes “light”:Ue all’Eurogruppo Il vicepresidenteEuropea Valdis Dombrovskis e il commissario all’economia Paolo Gentiloni hanno fatto recapitare unaal presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno nella quale assicurano che per i Paesi che sceglieranno di attivare il Mes, il Fondo salva-Stati che consente di accedere a prestiti (senza condizionalità per le spese sanitarie), non ci sarà alcun commissariamento. Infatti, l’accesso alla linea di credito precauzionale rafforzato è previsto per tutti gli altri casi di attivazione del Mes, ma non per i prestiti per le spese sanitarie per le quali, nell’ultima riunione dell’Eurogruppo il 9 aprile scorso, si è decisa l’eccezione dal regolamento.Segui Termometro Politico su Google News La vigilanza sarà ...