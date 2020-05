Le mascherine con il ritratto di Mussolini a Verona (Di venerdì 8 maggio 2020) Un’azienda nel veronese ha prodotto mascherine con l’effigie di Benito Mussolini e la scritta “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”, una delle dichiarazioni del Duce. Sui social è subito scoppiato il caso con critiche e commenti, anche se non sono mancati giudizi positivi sull’iniziativa. Altri prodotti simili, peraltro, si trovano in vendita on-line su un sito dedicato al merchandising di Mussolini. Le mascherine con il ritratto di Mussolini a Verona “Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l’effige del duce fascista è la più sgradevole di tutte – denuncia il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo -. Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da ... Leggi su nextquotidiano Trovamascherine.org/ Come funziona? Indica la farmacia più vicina con disponibilità

Mascherine con il volto del Duce - è polemica nel veronese

