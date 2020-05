Gratteri: i soldi della ‘ndrangheta a chi lavorava in nero arriveranno prima di quelli dello Stato (Di venerdì 8 maggio 2020) Nicola Gratteri, capo della Dda di Catanzaro lo dice in maniera esplicita. “Sicuramente” prima dei soldi dello Stato, nell’emergenza post-Coronavirus, arriveranno alle persone “quelli della ‘ndrangheta, che già li sta dando”. In un’intervista al Quotidiano del Sud, Gratteri, avverte che sarà la ‘ndrangheta ad andare incontro alle esigenze di chi per anni ha lavorato in nero nella ristorazione o nell’agricoltura e ora si ritrova senza nulla in mano. prima dei soldi dello Stato pioveranno sul territorio quelli della finanza parallela della ‘ndrangheta. E’ amaro nella sua constatazione il capo della Dda catanzarese. “Niente di nuovo – dice Gratteri – è la storia che si ripete”. Ma la premessa che fa il procuratore capo di Catanzaro è più articolata: “Io dico ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Gratteri : “La cocaina non entra in crisi - il prezzo è invariato. Le banche devono prestare più soldi altrimenti arrivano le mafie” (Di venerdì 8 maggio 2020) Nicola, capoDda di Catanzaro lo dice in maniera esplicita. “Sicuramente”deidello Stato, nell’emergenza post-Coronavirus,alle persone “‘ndrangheta, che già li sta dando”. In un’intervista al Quotidiano del Sud,, avverte che sarà la ‘ndrangheta ad andare incontro alle esigenze di chi per anni ha lavorato innella ristorazione o nell’agricoltura e ora si ritrova senza nulla in mano.deidello Stato pioveranno sul territoriofinanza parallela‘ndrangheta. E’ amaro nella sua constatazione il capoDda catanzarese. “Niente di nuovo – dice– è la storia che si ripete”. Ma la premessa che fa il procuratore capo di Catanzaro è più articolata: “Io dico ...

