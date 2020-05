Fase 2, il Villaggio dei Ragazzi pronto a ripartire: “Preparati per didattica in presenza” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Maddaloni (Ce) – “Gli istituti scolastici del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni sono pronti a ripartire anche con la didattica in presenza”. Lo afferma il Commissario Straordinario della Fondazione casertana Felicio De Luca. “Garantire un adeguato distanziamento fra i Ragazzi – spiega De Luca – così come prevede la normativa vigente, non costituirà un particolare problema per gli Istituti della Fondazione, che possono da sempre contare su ambienti di notevole metratura, tali da riuscire ad ospitare il doppio degli studenti che attualmente li frequentano. Il personale della Fondazione, inoltre, sarà messo in condizione di rispettare in pieno il quadro di riferimento normativo che regola la sicurezza anticovid negli ambienti di lavoro. Ad oggi – prosegue – stiamo lavorando con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Maddaloni (Ce) – “Gli istituti scolastici deldeidi Maddaloni sono pronti aanche con lain presenza”. Lo afferma il Commissario Straordinario della Fondazione casertana Felicio De Luca. “Garantire un adeguato distanziamento fra i– spiega De Luca – così come prevede la normativa vigente, non costituirà un particolare problema per gli Istituti della Fondazione, che possono da sempre contare su ambienti di notevole metratura, tali da riuscire ad ospitare il doppio degli studenti che attualmente li frequentano. Il personale della Fondazione, inoltre, sarà messo in condizione di rispettare in pieno il quadro di riferimento normativo che regola la sicurezza anticovid negli ambienti di lavoro. Ad oggi – prosegue – stiamo lavorando con ...

LaStampaTV : VIDEO | Fase 2, ginnastica sui balconi con la trainer come in un villaggio vacanze - Scisciano : Finisce il lockdown e subito mare e fiumi ritornano ad essere inquinati. Le situazioni del Sarno, dei Regi Lagni e… - _la3l3_ : RT @Eracle68: Nel villaggio non si parla della fase 2 ma di come i caprioli riescono ad entrare di notte negli orti recintati da reti altis… - tum_post : RT @bumby2011: La Fase 2 è migliore con... T.U.M. Post: Il Sabato Del Villaggio - 2 maggio 2020 - bumby2011 : RT @bumby2011: La Fase 2 è migliore con... T.U.M. Post: Il Sabato Del Villaggio - 2 maggio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Villaggio Fase 2, ginnastica sui balconi con la trainer come in un villaggio vacanze La Stampa Follower finti, guadagni veri: come sono diventato un Influencer professionista

Sono convinto che l'origine del fenomeno sia da ricercare nel voyeurismo elevato all'ennesima potenza. Instagram è già una piattaforma guidata dal "farsi i mazzi degli altri" ma il meccanismo che ha d ...

Fase 2 Campania tra assembramenti, feste di compleanno in ristoranti, movida e zero distanziamento sociale (VIDEO)

NAPOLI – È partita con grandi difficoltà la fase 2 nel napoletano e nel territorio campano, troppe persone, e troppo spesso, affollano le strade senza rispettare il distanziamento sociale. Tante zone ...

Sono convinto che l'origine del fenomeno sia da ricercare nel voyeurismo elevato all'ennesima potenza. Instagram è già una piattaforma guidata dal "farsi i mazzi degli altri" ma il meccanismo che ha d ...NAPOLI – È partita con grandi difficoltà la fase 2 nel napoletano e nel territorio campano, troppe persone, e troppo spesso, affollano le strade senza rispettare il distanziamento sociale. Tante zone ...