Elektra di Strauss su Rai5

Andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 2005 per la Stagione del Teatro alla Scala, l'operadi Richardviene proposta da Rai Cultura venerdì 8 maggio 2020 alle ore 17.24 su. Sul podio il Maestro Semyon Bychkov.L'allestimento è firmato da Luca Ronconi, con le scene di Gae Aulenti e

Andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano nel 2005 per la Stagione del Teatro alla Scala, l’opera Elektra di Richard Strauss viene proposta da Rai Cultura venerdì 8 maggio 2020 alle ore 17.Su Rai5 (canale 23) con la direzione di Semyon Bychkov. È firmata da Luca Ronconi l’Elektra di Richard Strauss che Rai Cultura trasmette su Rai5 oggi venerdì 8 maggio alle 17.30. L’opera, andata in sc ...