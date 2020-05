È morto il giurista e scrittore Franco Cordero | aveva 92 anni

(Di venerdì 8 maggio 2020) Èa 92il, noto tra le altre cose per aver inventato il soprannome “il caimano” per l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.era nato a Cuneo nel 1928 e dopo essersi laureato in

Morto Franco Cordero, il giurista che inventò il 'Caimano'

È morto a 92 anni il giurista Franco Cordero, noto tra le altre cose per aver inventato il soprannome “il caimano” per l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Cordero era nato a Cuneo nel ...Franco Cordero appartiene alla tradizione italiana di quei giuristi che si sono dedicati non solo a opere tecniche e saggistiche ma anche alla scrittura narrativa con un culto particolare per la lingu ...