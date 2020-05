Covid-19 | scoperto nuovo ceppo ancora più contagioso

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 maggio 2020) La notizia è stata riportata in Italia dal sito Repubblica.it. Unstudio americano, riportato dal Los Angeles Times, è stato pubblicato la scorsa settimana su BioRxiv, un noto e prestigioso portale utilizzato dai ricercatori per condividere il proprio lavoro prima che venga sottoposto a revisione paritaria. Cosa si è? Unmutato di coronavirus apparso a febbraio in Europa e migrato rapidamente verso la costa orientale degli Stati Uniti. Questoattivo e dominante in tutto il mondo, almeno da marzo. (Continua…) Il-19 mutato sembra essere più aggressivo erispetto a quello che si è diffuso dalla Cina all’inizio della pandemia. Proprio per questo, gli scienziati americani hanno lanciato ...