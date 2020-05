Coronavirus, uno studio canadese esclude associazione con temperatura e latitudine. “L’estate non lo farà sparire” (Di venerdì 8 maggio 2020) La temperatura e la latitudine non sembrano essere associate alla diffusione di Covid-19, almeno secondo uno studio pubblicato sul Canadian Medical Association Journal. Mentre la chiusura delle scuole e altre misure di sanità pubblica stanno avendo un effetto positivo. “Il nostro studio fornisce importanti nuove prove del fatto che questi interventi di sanità pubblica hanno ridotto la crescita dell’epidemia”, afferma Peter Jüni dell’Institute for Health Policy, Management and Assessment dell’University of Toronto (Canada). Lo studio canadese ha esaminato 144 aree in Australia, Stati Uniti e Canada, nonché vari Paesi in tutto il mondo – e un totale di oltre 375.600 casi confermati Covid-19. Cina, Italia, Iran e Corea del Sud sono state escluse perché il virus era in declino nel caso cinese o in piena esplosione al ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - "uno su tre non intubato"/ Mario Riccio choc "Impossibile aiutare tutti"

