Coronavirus, ISS: via libera a mascherine multistrato fatte in casa (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Istituto Superiore della Sanità ha dato il proprio via libera all’utilizzo delle mascherine multistrato fatte in casa per uso destinato alla popolazione. L’indicazione è arrivata direttamente dal Presidente dell’Istituto, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. “Sono raccomandate le mascherine di comunità, multistrato che si possono anche confezionare in casa – ha dichiarato Brusaferro – fermo restando che invece i modelli piu sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso“. Differenti, invece, le modalità di protezione sui luoghi di lavoro, lì la responsabilità spetta al medico competente e al responsabile per la sicurezza. “Il medico competente valuta il rischio specifico del lavoratore in base al ... Leggi su quifinanza Coronavirus - bambini meno colpiti ma è mistero sulle cause : per alcuni esperti - protetti dalla chiusura dalle scuole - la riapertura potrebbe facilitare la trasmissione

