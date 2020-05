Brian Howe | addio ad una leggenda della musica è morto a 66 anni

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 maggio 2020) E’ scomparso, il cantante aveva 66, a stroncarlo è stato un infarto, il mondoè in lutto Muore, ci lascia in un’età ancora giovane una. L’ex componente dei Bad Company è scomparso a soli 66a causa di un infarto. La notizia è stata diffusa dal sito americano ‘Tmz’, che ha comunicato sul social il decesso di. Pare che il cantante sialo scorso mercoledì, ma la notizia si è diffusa solo da poco. Il cantante è deceduto nella sua casa in Florida, un infarto è stato fatale, a confermarlo è la famiglia stessa. L’uomo si era sentito male ed èmentre lo stavano portando in ospedale.aveva già sofferto di problemi cardiaci nel 2017 ma se l’era cavata. Il cantante è diventato ...