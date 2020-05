Apertura bar, ristoranti, parrucchieri e palestre in Veneto: le date ufficiali (Di venerdì 8 maggio 2020) Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Veneto: le date Le date ufficiali per l’Apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Veneto non sono ancora state annunciate, ma la regione guidata da Luca Zaia è tra quelle più critiche verso l’ultimo Dpcm e potrebbe quindi decidere di riaprire prima, allontanandosi dalle prescrizioni dell’esecutivo. A maggior ragione dopo che il Trentino Alto Adige, ha preso l’iniziativa di ufficializzare una data di Apertura per queste attività. La decisione di aprire dell’Alto Adige, secondo il governatore del Veneto, potrebbe essere il “cavallo di troia per il governo”. “Davanti a questo tornare indietro è impossibile, se pensi di fare un Dpcm uguale per tutti alla fine scontenti tutti e ognuno va per conto suo”, ha ... Leggi su tpi Apertura bar - ristoranti - parrucchieri e palestre in Trentino Alto Adige : le date ufficiali

Ultime Notizie dalla rete : Apertura bar Sicilia. Apertura bar, ristoranti, negozi e parrucchieri: Musumeci accelera Sicilia Oggi Notizie Possiamo andare a messa ma a un concerto proprio no: le strane scelte del Governo

La storia è questa: il paese è in lockdown da due mesi ormai, pian piano le regole si sono fatte più stringenti. Poi, a un certo punto, il Governo ha cominciato a dare indicazioni per la Fase due, que ...

ALTO ADIGE - Approvata la legge "autonoma" il 25 hotel e funivie potranno aprire

L'Alto Adige accelera l'uscita dal lockdown e "applica la sua autonomia". Arno Kompatscher, evidentemente non soddisfatto dall'incontro con il Ministro Boccia di qualche giorno fa tira dritto e ora pu ...

