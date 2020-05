Annamaria Sorrentino Gaetano | la testimone che lo accusa sarebbe sparita nel nulla

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 maggio 2020)news: irreperibile la superche lodi averla spinta nel vuoto e che ha raccontato di avere assistito, durante una video chiamata con la vittima, alla tragica caduta dal balcone dell’amica avvenuta il 16 agosto scorso nella casa di villeggiatura a Parghelia (Vibo Valentia). Claudia Salerno, secondo quanto Giallo scrive nel numero di questa settimana in edicola, avrebbe fatto perdere le sue tracce.la superche l’avrebbe vista precipitare dal balcone La sorella diha infatti dichiarato al settimanale diretto da Andrea Biavardi: “Che fine ha fatto la superche aveva detto di aver visto in diretta l’omicidio di mia sorella mentre si trovava al telefono? Non siamo più riusciti a contattarla. Ci risulta che abbia lasciato l’abitazione in cui viveva in ...