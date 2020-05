Allerta Meteo Piemonte: dal Baltico nuvole e temporali (Di venerdì 8 maggio 2020) L’alta pressione garantisce bel tempo fino a sabato per quasi tutta la giornata in Piemonte, poi la situazione cambia per l’arrivo di perturbazione che dal Baltico si estenderà su gran parte del Mediterraneo occidentale, prevede Smi (Società Meteorologica Italiana). Tempo instabile da sabato sera, per quasi tutta la settimana, con periodi soleggiati intervallati da altri caratterizzati da rovesci e temporali. Piogge soprattutto tra domenica sera e lunedì, con temperature massime in discesa, in pianura e bassa collina, dai 21-27 gradi di sabato ai 17-21 dei giorni successivi. Maltempo più diffuso – secondo le previsioni – su Torinese, Cuneese ed Astigiano, quota neve in calo localmente fino a 2000 metri.L'articolo Allerta Meteo Piemonte: dal Baltico nuvole e temporali Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : venti di burrasca in Toscana - Emilia Romagna e Marche [MAPPE e DETTAGLI]

