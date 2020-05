Alfonso Signori | età e vita sentimentale del conduttore ospite di Uomini e Donne

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) Giornalista, re del gossip e ora anchedi successo.ni ha scalato la vetta della comunicazione italiana, passando dall’altra parte della barricata. Dopo essersi occupato per molti anni di cronaca rosa e dei vizi e delle virtù dei vip, è diventato ormai lui stesso un vip a tutti gli effetti, motivo per cui non mancano gli approfondimenti sulla suaprivata. La sua carriera è nata nella redazione di giornali di gossip ed è velocemente decollata con il ruolo di direttore della rivista Chi, tra le più autorevoli del campo. La sagacia e l’ironia dini lo hanno portato lontano anche nell’ambito televisivo: prima come opinionista, poi addirittura comeni, mistero sul nuovo compagno Per molti anni ha svolto il ruolo di opinionista del Grande Fratello, quest’anno ha ...