Vivi e lascia vivere | trama e anticipazioni stasera 7 maggio 2020 Rai 1

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 7 maggio 2020)Rai 1 La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi emozioni con. L’appassionante serie tv, in onda oggi 7dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo terzo appuntamento con ancora tanti colpi di scena, inaspettate rivelazioni e coinvolgenti vicende umane. Torna sulla rete ammiraglia la fiction, diretta da Pappi Corsicato e ambientata a Napoli, con protagonista la talentuosa e affascinante Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggiero, vedova cinquantenne alle prese con mille difficoltà e tre figli a cui badare. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il telefilm!Segui Termometro Politico su Google NewsRai 1 Laura è determinata più ...