Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Enzo Capo e Pamela Barretta si Sono Lasciati! (Di giovedì 7 maggio 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Enzo e Pamela Sono stati ospiti in studio ed hanno dato una brutta notizia ai telespettatori. Come sempre, poi, al centro ci Sono stati Gemma e Nicola con molti dibattiti… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, ancora una volta al centro dell’attenzione ci Sono stati Gemma e Sirius. In particolar modo le parole di Barbara De Santi hanno particolarmente innervosito la dama torinese. Però un’altra grande novità è arrivata da Enzo e Pamela, che Sono entrati in studio come ospiti. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Barbara mette in guardia Sirius! Si inizia con Gemma e Sirius che si confrontano dopo questo breve periodo di conoscenza. Gemma inizia dicendo che lei si trova molto bene con il ragazzo, che le telefonate con lui Sono davvero piacevolissime e che al momento non vuole pensare alla differenza ... Leggi su uominiedonnenews Enzo e Pamela a Uomini e Donne : urla - foto - chat - news dopo la puntata

Uomini e donne - guerra fra dame. Gemma sotto accusa per Sirius : la tua famiglia...

Angela Nasti sta male - l’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga : “Non sto bene…” (FOTO) (Di giovedì 7 maggio 2020)distati ospiti in studio ed hanno dato una brutta notizia ai telespettatori. Come sempre, poi, al centro cistati Gemma e Nicola con molti dibattiti… Nelladidi, ancora una volta al centro dell’attenzione cistati Gemma e Sirius. In particolar modo le parole di Barbara De Santi hanno particolarmente innervosito la dama torinese. Però un’altra grande novità è arrivata da, cheentrati in studio come ospiti.di: Barbara mette in guardia Sirius! Si inizia con Gemma e Sirius che si confrontano dopo questo breve periodo di conoscenza. Gemma inizia dicendo che lei si trova molto bene con il ragazzo, che le telefonate con luidavvero piacevolissime e che al momento non vuole pensare alla differenza ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - 507172dd3828437 : RT @Pinucci63757977: Botteri a Striscia:'Perché la satira è libertà ci aiuta a ridere a confrontarci e a volte mette modelli differenti di… - infoitcultura : Ecco chi è l’alchimista di Uomini e Donne, Manuel Galiano -