Uomini e Donne Over Puntata Di Oggi 7 Maggio 2020. Enzo e Pamela ai Ferri Corti! (Di giovedì 7 maggio 2020) Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne ospiti Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due sorprendono tutti dichiarando che si sono lasciati. Colpo basso di Barbara De Santi che offende Gemma Galgani. Ecco cosa è successo Oggi a Uomini e Donne! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata Di Oggi 7 Maggio 2020. Enzo e Pamela ai Ferri Corti! proviene da Gossip News. Leggi su gossipnews.tv Pamela Barretta ha la mania del controllo | Enzo racconta la verità a Uomini e Donne

Gemma Galgani pronta alle conseguenze | Il pericolo per Nicola a Uomini e Donne

