Trump non chiuderà più la task force sul coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la task force che si si occupa a livello federale dell’emergenza sanitaria per il coronavirus potrà continuare a lavorare “indefinitamente”. E lo ha detto a meno di un giorno dall’annuncio, Leggi su ilpost Mascherina non obbligatoria negli Usa - Trump non la indossa. Altri 2 mila morti in 24 ore

Trump non vuole intrappolarsi nel virus : si conrinuerà a morire - sì. Ma dobbiamo ripartire

Quando Kanye West non era un fan di Trump (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldha detto che lache si si occupa a livello federale dell’emergenza sanitaria per ilpotrà continuare a lavorare “indefinitamente”. E lo ha detto a meno di un giorno dall’annuncio,

mattiafeltri : 'Il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Fauci non accontenta Trump - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Riferiremo presto sulle origini del #coronavirus'. Secondo il presidente #Usa, la #Cina non è riuscita a n… - Agenzia_Ansa : Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità ch… - simonafabbris : RT @giuliaselvaggi2: Dopo aver visionato il video in cui Salvini accusa il Governo di non usare la cura al #plasma perché gratuita, la BBC… - maosalio : Quello che Trump non dice del laboratorio di Wuhan -