Telefonata Conte-Ursula, indiscrezione da Bruxelles: "Mes, niente troika". Resta un (grosso) ostacolo (Di giovedì 7 maggio 2020) Telefonata tra Giuseppe Conte e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, i due hanno parlato della preparazione del Recovery Fund e del percorso negoziale relativo al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale. Nel frattempo, da Bruxelles, sembrano arrivare buone notizie sul Mes. Stando a una indiscrezione di Repunnlica, il fondo sarà uno strumento "totalmente innocuo" per i governi, studiato solo per aiutarli a gestire l'emergenza coronavirus. Cadrebbe, dunque, l'ipotesi di quella "vigilanza rafforzata" che aveva fatto temere una nuova troika in giro per l'Europa. Con una lettera al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni sembrano escludere i sospetti di commissariamento dei conti pubblici per chi chiederà gli aiuti, anche ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : telefonata Conte-Von der Leyen su Recovery Fund

