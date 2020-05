Spadafora: “Calcio? Attendiamo il vertice tra FIGC e Comitato tecnico-scientifico” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Calcio? Attendiamo i risultati del vertice tra FIGC e Cts sul protocollo della Federcalcioquesta valutazione”. Queste le parole di Vincenzo Spadafora, in Commissione Cultura alla Camera. Il Ministro ha poi precisato che “non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso”. Ripresa Serie A, vertice nel pomeriggio tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico: i punti critici Spadafora, la foto discussa di oltre due mesi fa e quei commenti profetici: “Predica ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 maggio 2020) “Calcio?i risultati deltrae Cts sul protocollo della Federcalcioquesta valutazione”. Queste le parole di Vincenzo, in Commissione Cultura alla Camera. Il Ministro ha poi precisato che “non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso”. Ripresa Serie A,nel pomeriggio tra Gravina e-scientifico: i punti critici, la foto discussa di oltre due mesi fa e quei commenti profetici: “Predica ...

