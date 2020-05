«Se il virus riparte inasprimento misure» Borrelli | tamponi carenti? Problema risolto

(Di giovedì 7 maggio 2020) «C’è in corso un attento monitoraggio.Ed è previsto undelledi contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare lanza del». Così il capo della Protezione Civile Angeloha risposto in Commissione Affari Costituzionali a chi gli chiedeva quali potessero essere gli sviluppi della Fase 2.

ROMA - "Nel prossimo decreto, che avrà misure valide dal 18 maggio e per le successive due settimane per rispettare le indicazioni che ci vengono date e per monitorare dunque i dati sanitari, spero po ...ROMA - "Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano". Lo spiega, interpellato dai cronis ...