Pd Comune | interventi immediati | verde pubblico impraticabile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Il 4 maggio e’ iniziata la Fase 2, quella della cosiddetta convivenza con il coronavirus. A Roma e’ quasi impossibile accedere nelle aree verdi, perche’ trasformate in vere e proprie giugle alla stregua di Jurassic Park, con erba alta, incolta e in totale abbandono. La situazione dei parchi e ville distribuiti nelle diverse zone di Roma – senza esclusione alcuna – e’ a dir poco imbarazzante. Alcune aree restano inspiegabilmente chiuse, non sono state eseguiti ne’ sfalci ne’ potature e molti parchi sono in situazioni indecorose. Eppure da settimane era annunciata la possibilita’ dell’apertura degli spazi verdi.” “Nonostante la Fase 2 fosse alle porte il Campidoglio si e’ fatto trovare impreparato. Perche’ non sono stati programmati gliper tempo? La sindaca e’ stata ...